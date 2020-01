Lunigiana - Distrutti alcuni pannelli che raffiguravano i paesaggi più belli di Aulla. A renderlo noto è l'amministrazione comunale aullese che attraverso i social ha illustrato l'atto vandalico attuato nel sottopassaggio della stazione ferroviaria."Ci troviamo nel sottopasso della stazione di Aulla – dice il sindaco Vallettini nel video pubblicato sui social – perché ci hanno avvertito che era stato compiuto un atto vandalico. E' stato rotto un pannello, uno degli otto messi dall'amministrazione comunale per rendere più gradevole l'accesso alla nostra città".

Nel video il sindaco Valettini e il vice sindaco Cipriani commentano il gesto e lo condannano. "Qualcuno che non aveva evidentemnete niente di meglio da fare – continua Valettini - ha ritenuto di dover rompere due pannelli. Faremo denuncia penale per questo tipo di comportamenti – annuncia il sindaco - È tempo di non tollerare più gli incivili e i vandali". A fare chiarezza saranno infatti le telecamere della stazione posizionate in modo tale da poter individuare con facilità gli autori del gesto.