Arrestato con la 'coca' e l'udienza di convalida si svolge online

Lunigiana - Anche in questi giorni difficili, non si ferma l’attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Pontremoli per contrastare lo smercio al dettaglio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Albiano Magra (Aulla, Massa-Carrara) hanno arrestato un 38enne italiano della popolosa frazione aullese, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per diversi precedenti di polizia.



Nonostante le restrizioni connesse ai noti provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio del Covid-19, l’uomo era riuscito a mantenere viva la sua rete di spaccio ed a garantire regolari forniture di droga ai suoi numerosi clienti. I carabinieri, durante una perquisizione nella sua abitazione, hanno trovato 14 grammi di cocaina e due bilancini di precisione, nonché altro materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi.



La droga sequestrata nell’occasione avrebbe portato nelle sue tasche circa 1.500 euro. Per la prima volta da quando sono in atto le prescrizioni governative di contenimento del coronavirus, che, come noto, hanno contratto numerose attività anche presso gli uffici giudiziari, l’udienza di convalida dell’arresto è stata celebrata in collegamento on-line tra la caserma della Compagnia Carabinieri di Pontremoli, dove l’arrestato era stato trattenuto in custodia dopo il suo fermo, e la sede del Tribunale.



Un collegamento telematico a distanza con il giudice per le indagini preliminari Dario Berrino del Tribunale di Massa che ha permesso di svolgere l’udienza nei tempi previsti e in una cornice di massima sicurezza sanitaria, nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale tuttora in atto. Il pubblico ministero Alberto Dello Iacono, titolare delle indagini, ha chiesto al giudice la convalida dell’arresto e l’adozione di un’adeguata misura cautelare. L’uomo, in attesa del processo, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e rimarrà presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.