Arrestati autori di furti a due tabaccherie di Aulla e Podenzana

Nei guai due trentenni della zona.

Lunigiana - Erano le notti del 21 ottobre e 20 dicembre dell’anno appena trascorso quando i soliti ignoti, in entrambi i casi dopo aver infranto la vetrata, portarono via sigarette, gratta e vinci e l’incasso di due noti bar tabacchi della zona: la tabaccheria “Costantino” e il bar-tabacchi “Dal centurione”. Nei giorni seguenti i Carabinieri di Aulla e Pontremoli hanno svolto un’intensa attività investigativa per individuare i responsabili, passando al settaccio le zone in cui erano stati commessi i furti, parlando con i residenti ed incrociando i dati in loro possesso con le informazioni fornite dai cittadini.



Gli accertamenti hanno fornito esito positivo poiché, dalla testimonianze raccolte e dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, i Carabinieri hanno raccolto una serie di elementi che inchiodano allo loro responsabilità due italiani 30enni, della zona e già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Massa. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di recuperare la refurtiva.