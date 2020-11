Approvato progetto esecutivo interventi Sp22 b di Collesino: intervento da 48 mila euro

Lunigiana - È stato approvato in questi giorni il progetto esecutivo relativo a due interventi di consolidamento delle pareti rocciose lungo la Sp 22 b di Collesino, direzione Bagnone. La determina, firmata dal dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara, avvia anche la procedura di gara prevista per l’affidamento diretto per un totale di circa 48 mila euro.



I lavori riguardano due tratti di strada: il primo al km 5,300 nel comune di Licciana Nardi, dove la circolazione è vietata dallo scorso 31 agosto, il secondo al km 8,360, nel Comune di Bagnone. Grazie a questi interventi verrà eliminato il pericolo di distacco di massi attraverso opere di disgaggio, bonifica delle pareti e la realizzazione di rivestimento corticale della parete con nuova rete di acciaio armata con cavi funicolari.