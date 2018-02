Ancora un caduta in pista, grave sciatore spezzino

Incidente sulla nera di Cerreto Laghi, un sessantenne privo di sensi soccorso dai carabinieri a bordo pista. Trasportato con l'elicottero a Reggio Emilia, non rischia la vita.

Lunigiana - Il secondo serio incidente sulle piste di Cerreto Laghi per uno spezzino in questa stagione. Ieri mattina sono stati i carabinieri che presidiano le piste del comprensorio sciistico appenninico a notare uno sciatore riverso a terra. Accasciato senza alcun movimento apparente, privo di sensi dopo una brutta caduta sul tracciato più difficile. Il sessantenne sportivo era privo di sensi in quel momento e anche dopo essere tornato in sé non riusciva a muoversi a causa dei traumi subiti.

Assicurato alla barella di soccorso in dotazione all'Arma, il ferito è stato rapidamente portato a fondovalle avendo cura di non peggiorare le sue condizioni di salute. Ad attenderli l'elisoccorso di Parma subito interpellato, che ha trasportato lo spezzino all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove è stato ricoverato. Per lui un forte trauma cranico e diverse sospette fratture, ma non è in pericolo di vita.