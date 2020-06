Ancora qualche goccia, sulla Lunigiana allerta gialla sino alle 20

Lunigiana - Emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale un codice giallo per pioggia, associato a rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 15 fino alle ore 20 di oggi, venerdì 5 giugno. Le zone interessate sono la Lunigiana (Massa-Carrara) e quelle a ridosso dei rilievi appenninici.



Permangono sull'Italia condizioni meteorologiche instabili per il transito di una perturbazione atlantica. Oggi, venerdì, sono previsti rovesci sparsi occasionalmente a carattere temporalesco sulle zone interne, in particolare quelle a ridosso dei rilievi appenninici, con occasionali colpi di vento e grandinate. Domani, sabato, sono attese precipitazioni sulle zone di nord-ovest.