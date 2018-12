Anche Aulla vieta i botti nei luoghi pubblici per la notte di Capodanno

Lunigiana - Aulla vieta i botti di capodanno in aree pubbliche. Il sindaco Roberto Valettini ha emesso stamani, lunedì 31 dicembre 2018, un'ordinanza urgente, si legge, "per la tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall'utilizzo di petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nel periodo delle festività natalizie e del capodanno 2019".



L'ordinanza è valida fino al prossimo 7 gennaio in tutto il territorio comunale di Aulla, dove è vietato far esplodere botti e fuochi pirotecnici "in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche, dove transitano o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti".



I botti "di libero commercio – prosegue l'ordinanza – possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di feste o per altri motivi". Il non rispetto della disposizione comporterà sanzioni fino a 500 euro.