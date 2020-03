Altri due casi, in Lunigiana sei positivi in poche ore

Lunigiana - Una giornata campale in Lunigiana per l'emergenza coronavirus. Dopo i quattro casi di Mulazzo (2) e Fivizzano (2), il sindaco di Licciana Nardi (Massa-Carrara) Renzo Martelloni ha fatto sapere che altri due cittadini sono risultati positivi al covid-19.

Attualmente, uno è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale delle Apuane di Massa, l'altro è invece sottoposto a regime di quarantena con sorveglianza attiva presso il proprio domicilio in quanto asintomatico. Non solo: altri per sei cittadini è stato disposto l'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva in quanto risultano contatti stretti con un probabile caso.



ORDINANZE DI QUARANTENA ANCHE A FIVIZZANO

Intanto, dopo i due casi scoperti all'ospedale di Fivizzano (che hanno determinato la sospensione delle attività del nosocomio lunigianese), il sindaco Gianluigi Giannetti ha firmato tre ordinanze di quarantena con sorveglianza attiva per tre persone, in quanto risultate essere contatti stretti con i casi positivi al covid-19.



BUONE NOTIZIE DA TRESANA

E da Tresana arrivano buone notizie dal sindaco Matteo Mastrini: "In accordo con il nostro medico, che ringrazio e in considerazione della necessità di informare correttamente la popolazione e non creare allarme, informo la cittadinanza che il dottor Fontana, con studio in Barbarasco, ma residente in altro comune, (che mi ha autorizzato a pubblicare questa comunicazione), è risultato negativo al test del coronavirus. Il dottor Fontana si era posto volontariamente in isolamento fiduciario e ci teneva a tranquillizzare i propri pazienti sulle sue condizioni di salute: a seguito di questi esami tutti i pazienti che nei giorni scorsi hanno avuto accesso agli ambulatori del dottor Fontana oppure sono stati da lui visitati, e tutti coloro che hanno avuto comunque contatto con lui, attualmente sono al riparo da ogni rischio e non corrono alcun pericolo".



