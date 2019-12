Allerta arancione anche in Lunigiana, scuole chiuse

Lunigiana - I quattordici Comuni della Lunigiana hanno deciso: sabato 21 dicembre tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse. I sindaci hanno firmato le ordinanze di chiusura nel tardo pomeriggio, visto l'intensificarsi della perturbazione che porta con sé temporali forti e vento. Per questo oggi la Protezione civile regionale aveva alzato il livello di allerta al colore arancione, valido fino alle 13 di sabato su tutta la provincia di Massa-Carrara.



"Nelle prossime ore – dichiara il sindaco di Tresana e assessore alla Protezione civile dell'Unione dei Comuni lunigianesi, Matteo Mastrini – si conferma quanto pubblicato in vigilanza: pertanto ci si attende una progressiva intensificazione delle precipitazioni in particolare sul nord ovest e successivamente sull'Appennino settentrionale. Su queste zone saranno possibili fino alla mezzanotte cumulati medi attorno a 50 mm con massimi fino a 150 mm in particolare sui rilievi delle Apuane e dell'Appennino settentrionale".



Sempre in relazione alla Lunigiana arrivano le prime segnalazioni di interruzione dell'elettricità nella frazione di Gragnola nel comune di Fivizzano. Inoltre la provincia della Spezia ha avvisato che a causa del superamento della soglia pluviometrica di sicurezza, la Sp31 della Ripa è chiusa alla circolazione



MASSA E CARRARA

Sulla costa, in particolare nei comuni di Massa e di Carrara, al momento in cui scriviamo, non si prevede la chiusura delle scuole. Ma non sono esclusi aggiornamenti che potrebbero arrivare nei prossimi minuti.