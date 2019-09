Allarme per un fungaiolo disperso: recuperato con l'elicottero

Lunigiana - I vigili del fuoco del Comando di Massa-Carrara sono intervenuti nel pomeriggio per soccorrere un uomo di 75 anni di Carrara che si era perso in un'area boschiva sopra la stazione di Zum Zeri, ai confini con l’Appennino Emiliano, mentre cercava funghi. L'uomo ha chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che lo hanno trovato e recuperato con l'elicottero VF Drago 72 del Nucleo di Genova. Il 75enne ha chiamato il 115 verso le 15.30 spiegando all'operatore di non riuscire a ritrovare la strada per tornare alla propria auto. Grazie al telefono cellulare che aveva con sé è stato geocalizzato dalla sala operativa VF con uno specifico programma.



Il Comando di Massa-Carrara ha inviato una squadra di 5 unità del distaccamento di Aulla che da terra ha percorso circa 4 chilometri nella zona boschiva coordinati sul posto dalle due unità Tas (Topografia Applicata al Soccorso) presenti con il mezzo Ucl (Unità di Comando Locale). Localizzato e raggiunto dalle squadre di terra, il disperso è stato verricellato dall’elicottero V Drago 72 e portato in salvo. L'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto presente anche personale del Soccorso Alpino della Lunigiana, carabinieri e vigili urbani del Comune di Zeri.