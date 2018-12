Alla guida con la patente falsa: denuncia e sequestro auto

Lunigiana - La polizia stradale di Massa-Carrara ha denunciato un cittadino serbo per guida senza patente e uso di documenti falsi. È accaduto il giorno di Santo Stefano, quando una pattuglia della sottosezione di Pontremoli ha notato in una via della città lunigianese una Opel Kadett con targa straniera, condotta da un tipo sospetto.



I poliziotti hanno fermato l’auto e il conducente, un 37enne originario della Serbia, il quale ha esibito una patente che non ha convinto gli agenti. Infatti, nel confrontarla con altra documentazione è emerso che il mese di nascita dello straniero non era trascritto correttamente.



Inoltre, lo stemma della Serbia sulla patente, inclinandola, non mutava di colore, né dalla esposizione di quel documento ai raggi ultravioletti si notavano i tipici simboli anticontraffazione. La polstrada, oltre a denunciare lo straniero alla procura di Massa, gli ha pure sequestrato l’auto e la carta di circolazione, lasciandolo così a piedi.