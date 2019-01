Albiano, interventi sull'acquedotto. Possibili disservizi

Lunigiana - Gaia comunica che martedì 15 gennaio saranno effettuati lavori di manutenzione sull'impianto dell'acquedotto servente la località di Albiano Magra, strade interessate: via Libertà, via P. Nardini, via F.lli Rosselli del Comune di Aulla.



Pertanto, nel suddetto giorno, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nella località di Albiano Magra, nelle vie sopramenzionate e zone limitrofe (saranno interessati circa 300 utenti) del Comune di Aulla.



Al ritorno dell'acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l'acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi.