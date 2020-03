Addio a Umberto Guidugli, storico presidente di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana

Lunigiana - Il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e la direzione generale BVLG, insieme a tutti i collaboratori, esprimono un profondo dolore per la scomparsa dello storico presidente BVLG Umberto Guidugli, alla presidenza dell'istituto dal 2003 al 2015.

"Uomo straordinario e di grande cultura, ricordiamo in primo luogo la sua passione per l’opera. Con lui BVLG ha vissuto momenti importanti di crescita legata ai suoi quattro mandati. Un professionista molto amato e stimato, con il suo studio notarile è stato un punto di riferimento per tutta la Versilia e non solo. Nato a Seravezza nel 1943, con la sua attività nell’associazionismo della Versilia ha contribuito alla crescita della nostra comunità e del territorio. Da Presidente BVLG è stato sempre vicino ai soci e ha lavorato incessantemente per lo sviluppo della banca, ricoprendo anche il ruolo di Presidente della Federazione Toscana dal 2013 al 2015".

Tutta la banca si stringe attorno alla moglie Lucia, alle figlie Elisabetta e Orietta e a tutta la sua famiglia.



“Umberto - affermano il cda e la direzione della banca - era una persona di grande cultura e di enorme professionalità. Con la sua morte perdiamo un importante pezzo di storia della nostra banca e della città di Pietrasanta. Se la banca oggi è un’istituzione importante e riconosciuta sul territorio lo deve anche al periodo in cui ha ricoperto la massima carica della banca. È con profondo cordoglio che ci stringiamo attorno alla sua famiglia”.