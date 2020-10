Addio a Stefano Pratici, il gigante buono di Mulazzo

Lunigiana - Mulazzo in lutto per la morte, a soli 48 anni, di Stefano Pratici. A stroncarlo una crisi cardiaca. Pratici di professione faceva il boscaiolo ed era conosciuto nella sua terra come “Stefanon”. La comunità, sconvolta dalla morte prematura e improvvisa, lo ricorda per aver fatto parte negli anni ’80 della squadra amatoriale del Rugby Lunigiana. Generoso e con un forte spirito di solidarietà, per molti anni ha prestato servizio come volontario della Misericordia.



Tanti i concittadini che hanno voluto dargli un ultimo saluto, esprimendo un pensiero in suo ricordo. Tra questi anche il sindaco Claudio Novoa, che scrive in un post: “La notizia della morte di Stefanone, come lo chiamavamo affettuosamente, ci ha lasciato tutti nello sconforto. Se ne va un gigante buono, amico di tutti, che aveva sempre il sorriso disponibile, anche quando probabilmente di sorridere ne aveva poca voglia. Ti ricorderemo per la tua grande umanità e per i tanti bei ricordi che ci hai regalato avendo avuto la fortuna di incontrarti. Mi auguro che oggi coloro che hanno goduto della tua amicizia e disponibilità provvedano a ricordare il tuo impegno, la fatica e la sofferenza del tuo lavoro, tentando di restituirti quanto ti dovevano. Un abbraccio ai tuoi cari, affinché possano avere sollievo dalle nostre preghiere. Caro Stefanone buon viaggio”.