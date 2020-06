Zum Zeri, pronti alla riapertura

Lunigiana - Riapre il rifugio e le strutture di Zum Zeri, al via la stagione estiva 2020. La gestione della stazione turistica dell'alta Lunigiana ringrazia l’amministrazione comunale, l’Asbuc e i tantissimi appassionati che in questo periodo non facile ci sono stati sempre vicini e che da sabato 13 giugno, nel pieno rispetto dei protocolli Covid, ci hanno spronato alla riapertura estiva della nostra bella stazione turistica. Da sabato il centro turistico riapre l’attività ai tanti appassionati della montagna che saranno accolti con la tradizionale ospitalità e la bellezza delle valli di Zeri. Riapre il rifugio del Passo dei 2 Santi che assicurerà ospitalità e servizi ai tanti appassionati che potranno respirare la buona aria di montagna e gustare ottima gastronomia, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza previsto ma anche nella consapevolezza che la montagna e il suo ambiente sono eccellenti difese naturali. Dal prossimo week end si potranno noleggiare e-bike e percorsi escursionistici e dal mese di luglio sarà possibile pernottare presso l’albergo Gran Baita. Per ogni informazione e prenotazioni contattare il 366422783.