Zum Zeri, i cannoni sono in azione: nel week end apre il camposcuola

Lunigiana - Un fantastico fine anno ha parzialmente consolato gli appassionati sciatori di Zum Zeri. Un grande cenone e una nottata di festa e allegria hanno chiuso un 2018 sicuramente esaltante per Zeri e la sua stazione turistica ed invernale. Una stagione invernale, quella del 2018 che ha visto un perfetto innevamento delle piste, un'estate lunga e una positiva raccolta di funghi.

Zum Zeri è pronta per la stagione sciistica che al centro nord tarda ad arrivare. Nel frattempo le piste e gli impianti sono tutti operativi ed hanno ricevuto interventi e migliorie, aspettano solo la neve che tutti auspicano non tardi ulteriormente. In questi giorni la gestione ha effettuato un ulteriore importante investimento acquistando un nuovo battipista Prinoth dotato delle più moderne tecnologie e i cannoni della Technoalpin che, arrivata la giusta temperatura, stanno sparando per consentire l’apertura fin da questo week end, del campo scuola.

Il campo scuola aperto e gratuito consentirà di far trascorrere la festa della befana sugli sci ai tanti piccoli appassionati della neve.

Inoltre il 6 gennaio alle 15 non mancherà un dolce momento con caramelle e marmellata che la simpatica “vecchietta” offrirà ai bambini presenti.



(foto: repertorio)