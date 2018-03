Zum Zeri attende solo il ritorno del sole

Lunigiana - La tanta neve caduta in questi giorni, nonostante la variabilità metereologica di queste ore, garantisce un week end d’eccezione per Zum Zeri e le stazioni invernali della Toscana. Gli impianti sono tutti aperti e le piste battute in attesa del grande pubblico previsto in particolare per la giornata di domenica dove le previsioni meteo indicano il ritorno del sole. L’altezza della neve nella bella stazione lunigianese varia da un minimo di 50 centimetri ed oltre ideale sulle piste da sci ma anche per gli appassionati del fondo e delle passeggiate con le ciaspole.



Il ristorante funziona nella versione self service e sono aperti tutti i punti di ristoro. La strada è perfettamente percorribile, per questo la gestione vuole ringraziare l’amministrazione provinciale di Massa, il Comune di Zeri e tutti gli operatori per l’impegno nel garantire la viabilità.

Per la prossima settimana si conferma l’apertura degli impianti tutti i giorni e nella giornata di giovedì 8 marzo, in occasione della festa della donna, Zum Zeri offrirà gratuitamente il giornaliero a tutte le signore.

Novità di queste ore, in collaborazione con la società Livello1, sono operative alcune nuove webcam con visione a 180° sul sito www.webcamzumzeri.it con una visione splendida sulle piste e prossimamente su tutto il comprensoro.

Per ogni informazione gli utenti possono chiamare il 334.7190672 o visitando la pagina facebook zumzeri.eu