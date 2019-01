Zum Zeri, arrivano i soldi per gli impianti sciistici

Lunigiana - Contributi per complessivi 720mila euro, di cui 400mila per il 2019 e 320 mila per il 2020 per la revisione degli impianti sciistici di interesse regionale del “Sistema neve” toscano. Risorse presenti nel pacchetto di Bilancio licenziato dal Consiglio regionale nell’ultima seduta dell’anno passato, di cui potrà beneficiare anche Zeri. A darne notizia è Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente commissione Affari istituzionali. “Anche in questo comparto gli effetti della crisi economica si sono fatti sentire. - spiega Bugliani - E' necessaria una rapida e strutturale inversione di tendenza: per questo la Regione è da tempo impegnata a realizzare una serie di progetti di vasto respiro capaci di sostenere l'offerta nei mesi invernali, ma anche di produrre incrementi di utenza nelle altre stagioni". Continua Bugliani: "Le risorse in bilancio costituiscono una misura che avrà effetti positivi anche nel nostro territorio, in particolare nel comune di Zeri, ormai entrato a far parte a pieno titolo del sistema neve toscano. Quello messo in campo è un aiuto concreto a chi gestisce gli impianti, un contributo che può essere in grado di dare una boccata d’ossigeno agli operatori del settore e nondimeno un supporto importante alla nostra montagna, che deve continuare a essere competitiva come merita”.