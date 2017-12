Zum Zeri, al via la stagione sciistica: da sabato 30 aperti tutti gli impianti

Lunigiana - Una nevicata eccezionale consentirà per la bella stazione invernale lunigianese di Zum Zeri e ai suoi numerosi frequentatori, un “bianco” fine anno.

Venerdì, come ormai è tradizione in queste ultime settimane, il camposcuola sarà offerto gratuitamente per i bambini e i frequentatori delle valli di Zeri, mentre la notizia attesa dai tantissimi appassionati è che da sabato 30 saranno aperti tutti gli impianti sciistici della stazione.

“Siamo entusiasti, erano anni che non si riusciva ad aprire le piste per le festività, ci riusciamo grazie ad una straordinaria nevicata e al grande lavoro preparatorio di tutto il nostro staff – dichiara Maurizio Viaggi, presidente della gestione - Un ringraziamento particolare alla Regione Toscana che ha creduto in noi e ci ha sostenuto con il progetto neve senza del quale probabilmente non avremmo retto le passate difficili stagioni invernali. Ora siamo pronti a partire e confidiamo in una lunga e positiva stagione per noi, il territorio montano e le valli di Zeri”.

Oltre agli impianti aperti tutti i giorni, la gestione sta programmando un ricco calendario di eventi ed iniziative tra le quali la "fiaccolata" di fine anno, il Cenone di San Silvestro, l’arrivo della Befana e l’inizio dei corsi di avviamento e perfezionamento allo sci a cura dello sci club di Pontremoli che inizieranno da domenica 7 gennaio.

Sono inoltre aperti il ristorante in versione Self Service, il bar e l’albergo.

Per gli interessati a partecipare alla fiaccolata, aperta a tutti e gratuita, si chiede di dare conferma alla partecipazioni in modo da potersi attrezzare di un numero adeguato di fiaccole.



Per ogni info: 0187.1981342 - 334.7190672