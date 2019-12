Violenza sulle donne, la Società della salute della Lunigiana cerca una avvocato per la consulenza legale

Lunigiana - La Società della Salute della Lunigiana conferma e rafforza il proprio ruolo a tutela delle donne vittime di violenza e di stalking.

E’ indetta, infatti, una selezione pubblica, tramite valutazione comparativa, per l’affidamento ad un avvocato dell’incarico di consulenza legale alle donne vittime di violenza e di stalking, utenti del Centro Donna della SdS Lunigiana, con contratto professionale per prestazione di lavoro autonomo non subordinato.

Alla presente selezione possono partecipare anche gli studi associati e le società tra professionisti.

La selezione pubblica in questione è stata deliberata dalla Giunta Esecutiva della SdS Lunigiana, che ha preso atto della evoluzione del progetto iniziale del “Centro Donna Lunigiana” e della necessità di portare in capo alla SdS Lunigiana l’affidamento dei servizi relativi alle figure impegnate nell’assistenza legale e nell’attività di ascolto e accoglienza, che sono, ad oggi, fornite dal Comune di Pontremoli mediante apposita cooperativa affidataria del servizio in questione, finanziato con le risorse del progetto.

Ciascun candidato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione alla pec segreteria@pec.sdslunigiana.it entro le ore 13 di lunedì 23 dicembre.

In alternativa la domanda può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, sito in Largo Giromini 2 ad Aulla, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, sempre entro le ore 13 di lunedì 23 dicembre.

Tutte le informazioni sul presente avviso sono reperibili sulla home page del sito web www.sdslunigiana.it, nella sezione “Bandi e Avvisi”.

Il Centro Donna Lunigiana nasce da un progetto pilota che, nel corso degli anni, ha portato le istituzioni ad allargare la presenza sul territorio degli sportelli dedicati nei Comuni di Aulla, Fivizzano, Licciana Nardi, Villafranca, Filattiera, Mulazzo, Tresana e Pontremoli.