Viabilità, Sp 72 di Fosdinovo: senso unico alternato e brevi interruzioni alla circolazione

Lunigiana - Entra in vigore il 10 novembre 2020, fino al 30 novembre 2020, sulla Sp 72 di Fosdinovo, al km 16,800, un senso unico alternato regolato da movieri: è prevista anche l’interruzione della circolazione per intervalli non superiori a 10 minuti per permettere la rimozione del materiale dalla carreggiata. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di taglio piante. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.