Valettini: "Un ponte provvisorio avrebbe prolungato i tempi per realizzare il definitivo"

Lunigiana - "La contrazione dei tempi del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ponte in gran parte è merito dell'impegno di questa amministrazione. Su questo punto non abbiamo mai mollato e in più, come avevamo sempre sostenuto, un ponte provvisorio avrebbe comportato un prolungamento dei tempi di costruzione del definitivo; la rimozione delle macerie, il nuovo cantiere per la realizzazione dell'opera definitiva, sommati ai problemi idraulici segnalati sarebbero stati una combinazione disastrosa ove si fosse appunto scelto il ponte provvisorio". Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, ha rivendicato così l'operato della sua amministrazione a margine dell'incontro che si è svolto ieri in videoconferenza con i massimi rappresentanti del governo, della Regione e degli enti locali coinvolti.



"L'idea di costruire le rampe di accesso all'autostrada per togliere rapidamente Albiano dall'isolamento è stata l'idea giusta - prosegue il primo cittadino -. Motivi di sicurezza e tecnici hanno fatto propendere per l'A12, non secondo le indicazioni originarie di una bretella come suggerito da alcuni Comuni dello spezzino, ma seguendo le indicazioni della massima vicinanza e comodità per gli abitanti di Albiano che disteranno meno di 3 chilometri dall'accesso autostradale. Per loro l'accesso sarà gratuito, nel tratto considerato, e raggiungere il capoluogo senza ulteriori caselli come sarebbe stato sull'A15 con l'uscita a Santo Stefano diventa, in termini di tempo e di comodità, del tutto analogo. Le rampe sulla a A15 non avrebbero penalizzato il commercio di Albiano e questo era stato tenuto ben presente dall'amministrazione; per questa categoria ho avuto garanzie dal presidente della Regione di specifici interventi economici mirati. Se, complessivamente, quanto promesso sarà mantenuto - ha concluso Valettini - non si potrà che esprimere legittima soddisfazione".