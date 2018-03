UniCusano arriva a Pontremoli

Apre doggi il point dell'università.

Lunigiana - Sarà attivo da oggi 12 marzo il point tutto pontremolese dell’Università Niccolò Cusano. Una notizia davvero positiva per il Comune di Pontremoli che potrà quindi accogliere, negli uffici di Piazza Italia n. 2, un punto informazioni per tutti gli studenti lunigianesi che vogliano iscriversi ai corsi previsti seguendo comodamente da casa le lezioni e preparandosi al sostenimento degli esami richiesti dalle numerose facoltà gestite dal polo universitario.

Da anni è già attivo il Learning Center con sede alla Spezia, dove gli studenti si recano mensilmente anche per sostenere gli esami, ed ora, direttamente dipendente da esso proprio nel cuore della città, sarà a disposizione anche il Point di Pontremoli, pronto ad interfacciarsi ed espletare ogni incombenza con utenti che vogliano iscriversi o che già lo siano.



In primavera saranno inoltre organizzati una presentazione ufficiale ed un vero e proprio “ClickDay” in cui i professori incontreranno gli studenti e tutti gli interessati al Teatro della Rosa di Pontremoli, in modo da formare ed informare ulteriormente ed ancor più dettagliatamente su questa nuova ed unica opportunità universitaria a portata di mano per la Lunigiana.

L’Università Niccolò Cusano, che ha la sua sede principale ed il suo Campus dotato di ogni confort e di ogni servizio a Roma,è nata come università che vuole favorire l’incontro tra reale e virtuale grazie a sedi dislocate su tutto il territorio nazionale ed un servizio di e–learning che permette a tutti, da casa propria appunto, di assistere alle lezioni online con un servizio integrato di dispense ed approfondimenti.



L’offerta formativa è vasta e va a comprendere le aree tra le più richieste nel mondo del lavoro: area economica, con un corso di laurea in Economia aziendale e management e un corso magistrale in Scienze Economiche, l’area giuridica con la magistrale in Giurisprudenza, un’area politologica con la facoltà di Scienze politiche e delle relazioni internazionali e una magistrale in Relazioni internazionali, l’area psicologica con il corso in Scienze e tecniche psicologiche e un corso magistrale in Psicologia, l’area della formazione con la facoltà di Scienze dell’educazione e della formazione e una vasta area ingegneristica suddivisa in Ingegneria Civile, Meccanica, Elettronica, Gestionale, Biomedica, Agroindustriale, con le magistrali in Ingegneria civile, Ingegneria Elettronica e Ingegneria Meccanica.



Un panorama molto ampio e in grado di soddisfare le esigenze più svariate, tutor sempre pronti e preparati, un servizio di relazioni internazionali e, come detto, un grande Campus, nel cuore di Roma, all’avanguardia sotto ogni profilo in cui condividere esperienze di studio e di vita (dove possono essere svolti, ove previsti, anche esami in forma orale).

L’obiettivo del Point di Pontremoli è far crescere la presenza Universitaria di UniCusano in Lunigiana così da poter, in breve termine, poter far svolgere anche all’ombra del Campanone le sessioni mensili d’esame, così come già di consuetudine alla Spezia.