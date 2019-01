Una pista ciclabile che unisce Liguria e Toscana

Pioggia di fondi al Comune di Fosdinovo, parte dei quali saranno utilizzati per unire la frazione a Sarzana e Castelnuovo.

Lunigiana - Nel mese di dicembre si sono aperte numerose gare d’appalto, che si concluderanno entro la metà di febbraio, per lavori edili nel comune di Fosdinovo. Le gare riguardano molti interventi finanziati in larga parte con i proventi delle quote di vendita delle azioni Acam passata ad Iren nella primavera scorsa. In tutto il comune nei prossimi mesi si vedranno aprire diversi cantieri su edifici di proprietà comunale. È aperta fino al 18 gennaio la gara d’appalto per la pista ciclabile di Caniparola, 150.000 euro con un cospicuo contributo dalla Regione Toscana. La pista ciclabile raccorderà quella ligure tra i comuni di Sarzana e Castelnuovo Magra, percorrerà il Viale Malaspina ed il canale Lunense.



Ancora per Caniparola: terminerà il 3 febbraio la gara per ristrutturare il cascinale di proprietà comunale che si trova accanto al Palomar. L’edificio, che oggi è fatiscente, in futuro potrà ospitare le associazioni di volontariato ed il Centro Operativo Comunale di protezione civile. L’intervento per la ristrutturazione è per un importo di 300.000 euro. In via Melara verranno realizzati uffici comunali con un impegno di 90.000 euro, la gara d’appalto si conclude il 28 gennaio. Sono inoltre in via di conclusione i lavori per la realizzazione dell’area verde di via Montavecchia. In paese verrà ristrutturato il Polivalente nel Fosso che sarà riqualificato come palestra e doterà la piazza di bagni pubblici in uso per le feste. L’opera per 150.000 euro completerà gli interventi su piazza Fosso. La gara per questo intervento si chiuderà il 24 gennaio. A Tendola infine verrà ripristinata via Fontana, strada franata diversi anni fa nella parte a monte del paese.



Soddisfazione dell’amministrazione tutta e della sindaca Camilla Bianchi: "Il lavoro di questi anni vede finalmente il concretizzarsi degli interventi progettati e oggetto del mio programma amministrativo. Le risorse sono state cercate e trovate al di fuori del bilancio comunale, con vendita di partecipate e finanziamenti, non escono quindi dalle tasche dei fosdinovesi. Ringrazio i tecnici coinvolti e gli uffici comunali per il gran lavoro fatto negli ultimi mesi dello scorso anno".