Una nuova palestra per il classico di Aulla

Lunigiana - Una lezione speciale quella tenuta venerdì dal professor Fabio Gabrielli, cittadino onorario del Comune di Aulla, che ha estasiato i presenti e gli alunni del Liceo Classico cittadino che lo hanno invitato in occasione della Notte Nazionale dei Licei.



A portare i saluti dell’amministrazione il vicesindaco Roberto Cipriani che ha dato ottime notizie agli alunni: il Comune si occuperà di rimettere a posto la vecchia palestra che ha bisogno di lavori di ristrutturazione in modo tale che l’ora di ginnastica venga effettivamente effettuata dai ragazzi. Inoltre, sarà attivato un servizio navetta dalla Stazione ferroviaria di Aulla direttamente al Liceo per andare incontro alle esigenze di coloro che raggiungono Aulla dai comuni limitrofi e dalla Garfagnana.



Durante il corso della serata il sindaco Roberto Valettini ha raggiunto i ragazzi ai quali ha portato i propri saluti. Presente anche la consigliera con delega all’Istruzione Silvia Amorfini con la quale, sin dal suo insediamento, porta avanti la promozione e la difesa di questo istituto scolastico di eccellenza, un vero tesoro e patrimonio per la comunità e per tutta la Lunigiana.



Infine l'amministrazione ha fatto i complimenti ai ragazzi e ai professori per l’organizzazione e la splendida riuscita di una serata fantastica che riassume quanto questa scuola e i suoi docenti possano dare agli alunni, uomini e donne di domani.