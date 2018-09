Un pomeriggio per i più piccoli al centro Icaro di Costamala

Lunigiana - Domenica 30 settembre, dalle ore 15,30, sarà festa per i più piccoli al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana.

Infatti, il pomeriggio domenicale sarà all’insegna del gioco, dello stare insieme e dell’imparare qualcosa di nuovo.

E non mancherà neppure uno spettacolo teatrale intitolato “Mamì – Mimme, mamme, nonne...un groviglio di emozioni!”, a cura del laboratorio permanente di pratica teatrale di Blanca Teatro, dedicato alle bambine e ai bambini.

Perché un bambino è una persona piccola, ma è piccolo solo per un po’, poi diventa grande.

E nel frattempo deve farsi largo in un groviglio di emozioni, tutte diverse, tutte nuove e tutte mescolate, che deve imparare a riconoscere, accettare, qualche volta controllare e qualche altra lasciare andare, insomma mettere in ordine.

Rabbia, paura, tristezza, ma anche gioia, serenità, eccitazione, poi invidia, gelosia, disgusto: di tutto questo parla lo spettacolo teatrale diretto da Virginia Martini e Matteo Procuranti.

Ecco il programma della giornata: ore 15,30 laboratorio-gioco “Costruiamo il nostro pass per lo spettacolo”; ore 16 spettacolo teatrale “Mamì – Mimme, mamme, nonne...un groviglio di emozioni!”; ore 17 pane e cioccolato; ore 17,30 “Fiabe per i più piccoli”, letture a cura di Anna, volontaria di “Nati per leggere”, e “Spazio storytelling” a cura di Matteo.

L'evento di domenica sarà anche l'occasione per presentare alle famiglie l'inizio della stagione laboratoriale del Centro, con proposte nuove ed interessanti.

Ingresso libero.