Un nuovo centro per i giovani a Barbarasco. "Un servizio in più per bambini e famiglie"

Il sindaco di Tresana Mastrini: "Il servizio biblioteca sarà potenziato ed utilizzato anche per i più piccoli"

Lunigiana - In una società in cui gli spazi per i più piccoli sono sempre meno, c'è chi sceglie di investire per dare un servizio in più ai bambini ed alle famiglie. È aperto, da oggi, il Centro Giovanile di Barbarasco, uno spazio nuovo al quale potranno accedere tutti i bambini iscritti ad elementari e medie di Barbarasco. Il Centro ha trovato casa presso la Biblioteca Civica e sarà aperto tutte le settimane nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 14 alle 17.



Presso la struttura saranno presenti due operatori della Società della Salute, che seguiranno i bambini nelle attività ludico ricreativo, nei laboratori e nei compiti pomeridiani. "Abbiamo scelto di continuare ad investire in interventi in favore dei bambini - afferma il sindaco di Tresana Matteo Mastrini - per offrire un'opportunità in più, nel pomeriggio, alle famiglie. Inoltre il servizio biblioteca sarà potenziato ed utilizzato anche per i più piccoli".



"Il Comune di Tresana può contare ora su un ventaglio di opportunità eccezionale. Era il tassello che mancava. Investire per sostenere le fasce più deboli della popolazione è necessario proprio perché i bambini hanno bisogno del nostro aiuto e di nuovi spazi. Ora abbiamo, nella stessa struttura, servizi efficientati per la prevenzione del rischio sismico, la disabilità e progetti di carattere sociale. Per questo motivo sempre più famiglie scelgono i servizi del Comune di Tresana. Voglio ringraziare il direttore della Società della Salute, Rosanna Vallelonga, per aver contribuito alla realizzazione di questi progetti".