Un'estate di avventure in Lunigiana con le Farfalle in cammino

Lunigiana - L’estate 2019 è alle porte e la Lunigiana si prepara ad accogliere turisti e visitatori con un ricco calendario di escursioni e attività outdoor, per vivere le bellezze naturali della nostra terra!



Con la bella stagione e le temperature sempre più elevate, tornano i trekking fluviali negli Stretti di Giaredo. I turisti, accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche della cooperativa Sigeric, potranno visitare il sito in tutta sicurezza e con l’attrezzatura adeguata. I tour a raccolta partono tutti i lunedì, i venerdì, i sabati e le domeniche da giugno a settembre. Per chi vuole visitare questo paradiso in autonomia, si consiglia di seguire le “buone norme” redatte dagli esperti e soci di Farfalle in cammino, online sul sito www.strettidigiaredo.org.



Non solo Stretti, ma tante altre belle attività per conoscere la Lunigiana nord occidentale: il calendario delle escursioni 2019 proposte da Sigeric si arricchisce con numerosi trekking, con o senza soste degustazioni, giornalieri o serali, che si svolgeranno nei territori di Bagnone, Licciana Nardi, Villafranca, Filattiera, Mulazzo, Zeri e Pontremoli. Per la serie “Cammina e gusta”, si comincia domenica 23 giugno, con una nuova escursione tra Montereggio e le Cascate di Parana: dopo un bel bagno alle cascate, una saporita conclusione al Ristorante “La Gerla d’Oro” di Montereggio. Si cammina e si mangia anche il 6 luglio, lungo la Via Francigena, con i pastori della Taberna Potami. Gli “Happy Trekking”, all’ora dell’aperitivo, iniziano il 2 luglio con un’escursione tra vigneti e antichi manieri nella Valle del Taverone.



Ormai consolidati, invece, i Tour in Ebikes in Lunigiana e 5 Terre, per il Calendario Pedala e Gusta, con tre partenze settimanali, due in Lunigiana e una alle 5 Terre.



Per tutte le escursioni e le altre iniziative, consulta il calendario del sito internet www.sigeric.it. Per info e prenotazioni: info@sigeric.it – 331 8866241 – 366 3712808.