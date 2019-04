Tutto pronto per la Mangialonga di Fivizzano

Lunigiana - Domenica 28 aprile torna la Mangialonga Fivizzano. La prima delle tre mangialonga del 2019 interesserà la Valle del Lucido con partenza da Gragnola in direzione Castello dell’Aquila proseguendo per Fazzano, Mozzano e arrivo a Gragnola. Le alpi apuane saranno la perfetta cornice dentro la quale si snoderanno i partecipanti che potranno gustare autentiche prelibatezze preparate con cura dalla comunità locali. Si va dal pane artigianale, ai salumi, all’olio e formaggio nostrali per chiudere con pasta all’arrabbiata e carni alla brace. Insomma autentiche ghiottonerie che saranno gustate passeggiando in compagnia tra una località a l’altra dove sarà possibile gustare anche ottimi vini.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo Storico di Fivizzano in collaborazione con il Comune di Fivizzano e alcune Associazioni. Si tratta di una passeggiata di circa 10 km semplice e per tutti fra strade rurali, Borghi e sentieri nel bosco in compagnia di stand gastronomici e spazi attrezzati per degustare i prodotti tipici della nostra tradizione immersi nelle bellezze naturali del nostro territorio. Partenze dalle ore 9.00 dal campo sportivo di Gragnola Le iscrizioni scadono mercoledì 24 aprile.

Iscrizione tramite Bonifico Bancario: intestato a “Gruppo Storico Fivizzano”

IBAN IT18X0603069912000035599073, con causale obbligatoria “Partecipazione Mangialonga Fivizzano”; è possibile effettuare un Bonifico unico per gruppi specificando nella causale il numero di partecipanti e la categoria ragazzi (6-12anni) o adulti. Effettuare il Bonifico entro mercoledì 24 aprile ed inviarne obbligatoriamente ricevuta all’indirizzo mail: mangialongafivizzano@gmail.com

Si prega di conservare una copia del bonifico e presentarla alla partenza. Tale copia vale come biglietto.



I biglietti si possono acquistare: Bar Ricci Fivizzano Piazza Medice Tel. 0585 92069, Bar Giardino Aulla Tel. 0187 420506, Bar La Camilla Aulla Tel. 347 434 5538, Bar Mirò Gragnola Tel. 0585 998004



Info: 0585 92058 e-mail: mangialongafivizzano@gmail.com Facebook e Instagram: Mangialonga Fivizzano



www. mangialonga.wix.com/fivizzano www.comune.fivizzano.ms.it