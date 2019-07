Tutti al mare, lunghe code sulla Cisa

Lunigiana - Traffico da bollino rosso sulle autostrade in questo penultimo sabato di luglio e nel tratto finale dell'autostrada A15 della Cisa, tra il casello di Aulla (Massa-Carrara) e il nodo A12 (direzione La Spezia) come ormai sta accadendo dall'inizio dell'estate il traffico intenso dalle prime ore del mattino ha causato una coda di circa quattro chilometri (dal chilometro 96 al 100). I vacanzieri in arrivo dal nord Italia sul litorale ligure-apuano-versiliese già nella tarda serata di ieri si erano trovati in coda in quello stesso tratto: intorno alla mezzanotte si era già formata una coda di quasi due chilometri.