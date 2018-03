Turismo in Lunigiana, al via progetto transfrontaliero

Lunigiana - Regione Toscana del progetto di governance transfrontaliero, della durata di ventiquattro mesi e con lo scopo di dare supporto al turismo innovativo e sostenibile nell’entroterra mediterraneo con riferimento alla Toscana e alle aree rurali.

La partecipazione al progetto VIVIMED, finanziato con il PC IT-FR Marittimo 2014-2020 (Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020), appartiene ai territori transfrontalieri di Sardegna, Corsica, PACA. Partner, per quello che riguarda la Toscana, sono la Regione Toscana, l'Università di Firenze - Facoltà di Architettura, la Società Lucense SCaRL e Legambiente.



Lunigiana, Garfagnana, Monte Amiata e Capraia sono i territori coinvolti, attraverso i quali arrivare a Aziende, Enti, Associazioni e Istituzioni che con il turismo e la filiera corta hanno a che fare ogni giorno. Aree sperimentali, in cui stilare un calendario di incontri che avranno l’obiettivo di elaborare un nuovo modello di sviluppo e valorizzazione del sistema di qualità del turismo sostenibile, esperienziale e multistagionale. A fare da Comune capofila per quello che riguarda la Lunigiana ci sarà Pontremoli, che diventerà cuore e sede di incontri per i Living Lab che si creeranno tra operatori del turismo, associazioni, istituzioni, Enti pubblici e privati che vorranno mettere in campo le proprie idee, i propri modi di agire e di pensare, arrivando a realizzare un nuovo modello da seguire per fare turismo e contraddistinguere l’offerta territoriale.



Il progetto VIVIMED, in particolare, mira allo sviluppo di diverse tematiche: economia e organizzazione del comparto eco turistico nelle aree interne e rurali della Toscana attraverso lo sviluppo di un modello prototipale di accoglienza turistica individuato nell’albergo diffuso; analisi dei sistemi di offerta del turismo rurale con particolare riferimento alle produzioni locali e delle filiere agro alimentari e le altre produzioni tradizionali locali; multifunzionalità e diversificazione dell’agricoltura, con riferimento all’agriturismo, al turismo rurale, all’agricoltura sociale, all’analisi delle filiere corte; competitività delle piccole e medie imprese con riferimento alle competenze professionali di quelle in ambito rurale (agricole e artigianali) e alla capacità di fare rete nelle aree oggetto del progetto.