Turismo enogastronomico e rurale, una summer school nel segno della sostenibilità

Lunigiana - E' in programma per il prossimo settembre la prima Scuola di Turismo Responsabile e Sostenibile organizzata dai professionisti di Sigeric Servizi per il turismo, che avrà come tema il turismo enogastronomico e rurale. La direzione scientifica è a cura del Centro Studi e Ricerca della Fondazione Campus di Lucca, un’eccellenza nel panorama accademico italiano sui temi legati al turismo.



Le attività si svolgeranno tra il 4 e il 7 settembre, in diverse sedi del territorio della Lunigiana e della Riserva Mai Unesco - con base il Centro Didattico “Pieve di Sorano” di Filattiera. Alcuni incontri saranno tenuti direttamente in aziende agrituristiche e ricettive.

Ad inaugurare la Summer School, lo spezzino Dario Vergassola, noto comico e autore televisivo, che sarà intervistato da Luca Natale, Responsabile della comunicazione del Parco nazionale delle Cinque Terre. I tre giorni di lezione si svolgeranno non solo in aula, ma anche in aziende del territorio lunigianese e della Riserva MAB Unesco, per dare modo agli studenti di vivere in prima persona l’esperienza imprenditoriale e realizzare un vero progetto d’impresa turistica sostenibile. Nel percorso, saranno assistiti da docenti universitari di tutta Italia e da professionisti del settore.

La scuola si concluderà con una lectio magistralis di Silvio Barbero, vice presidente dell’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e fondatore di Slow Food.



Hanno collaborato alla realizzazione del programma e sono partner dell’evento l’Associazione di turismo responsabile “Farfalle in Cammino”, il Parco Nazionale dell’Appenino Tosco - Emiliano, la riserva Mab Unesco Biosfera Appennino, i comuni di Pontremoli, Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Slow Food Italia e Condotta Slow Food Lunigiana Apuana, Centro Studi Turistici di Firenze, Agriturismo Montagna Verde. Sostengono il programma Confcooperative Cultura Turismo Sport Toscana, Coldiretti, CIA- Confederazione Italiana Agricoltori, Lions Pontremoli – Lunigiana, Rotary Lunigiana, Associazione Operatori Turistici Lunigiana, Associazione Italiana Turismo Responsabile.