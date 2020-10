Tresana, aperto il cantiere per la strada Villecchia Parana

Lunigiana - In questi giorni, dopo un lungo lavoro progettuale, è stato aperto il cantiere per la strada Villecchia Parana. “Devo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo risultato – afferma il sindaco di Tresana Matteo Mastrini – e non sono poche”. La strada, chiusa da più di venti anni, è di proprietà della Provincia di Massa-Carrara, ma a realizzare l’opera sarà l’Unione dei Comuni. “L’unica maniera per restituire una funzionalità alla strada era quella di recuperarla come arteria per l’anti incendio boschivo. Su questa misura, la 8.3 del piano di sviluppo rurale, abbiamo reperito i finanziamenti, circa 500.000 euro, per intervenire”, ha spiegato il sindaco. Le condizioni della strada hanno reso necessaria l’apertura di un tavolo a cui hanno partecipato tutti gli enti interessati: oltre alla Provincia ed all’Unione dei Comuni anche il Genio Civile. “La sovrapposizione delle competenze non ci ha aiutato – ha confessato Mastrini – ma devo dire che tutti hanno collaborato per trovare le soluzioni necessarie. Serviranno alcuni mesi di lavoro, ma contiamo di riaprire la strada in primavera”.

Questa opera si aggiunge alle altre tre realizzate sempre nel Comune di Tresana attraverso i fondi europei per l’anti incendio boschivo: le strade Villa Porcola, Canala Meredo, Solini Agneda. “L’aspetto più importante – ha detto infine il Sindaco – è che si tratta di finanziamenti a fondo perduto per più di un milione di euro. Il nostro paese spesso non li chiede e non li spende. Esserci riusciti è merito di un bel lavoro di squadra”.