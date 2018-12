Trent'anni di presepe vivente a Equi Terme

Lunigiana - Il presepe vivente di Equi Terme è il tradizionale appuntamento che, ogni anno dal 1986, anima per quattro sere a cavallo delle festività natalizie le stradine dell’antico borgo abbarbicato sulla roccia ai piedi delle Alpi Apuane. Quest’anno il Presepe Vivente si appresta a festeggiare la 30° Edizione (in oltre trent’anni di storia vi è stata un’unica interruzione nel biennio 2013-14 a causa di un importante evento sismico). Nel corso degli anni la manifestazione si è progressivamente ampliata, portando la durata del percorso ad oltre 60 minuti, impiegando circa 150 figuranti e alcune decine di animali tra ovini, volatili e animali da cortile, cavalli e naturalmente il bue e l’asinello.



Numerosi sono i mestieri e i personaggi che si incontrano lungo il percorso, dai mercanti ai soldati, dalle filatrici ai pastorelli oltre a falegname, fornaio, tornitore, arrotino, fabbro, lavandaia e ciabattino. L’evento, la cui preparazione richiede oltre due mesi, necessari per l’allestimento del percorso, per il confezionamento degli abiti (rigorosamente preparati dalle abili sarte del paese) e che coinvolge anche gli abitanti dei paesi limitrofi, richiama migliaia di visitatori ogni anno.

Musica, zampognari, torce e fiaccole, sotto la guida della Stella Cometa, creano una magica atmosfera natalizia, unica nel suo genere, che accompagna i visitatori lungo le stradine dell’antica Betlemme fino alla Natività in Grotta. Sono molteplici le peculiarità che contraddistinguono il Presepe Vivente di Equi Terme e che lo rendono unico in tutta Italia: oltre alla naturale conformazione dell’antico borgo e della sua valle che regala la possibilità di avere la Natività all’interno della Grotta naturale, è da ricordare la presenza di un Gesù Bambino differente per ciascuna delle quattro sere, di età compresa tra i 3 e gli 8 mesi.



Anche per questa 30° Edizione torna grande richiesta, dopo l’enorme successo del 2017, il treno a vapore con partenza da Viareggio, che durante la serata del 26 Dicembre condurrà i visitatori nella suggestiva Equi Terme.