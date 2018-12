Treno a vapore per il presepe di Equi, ultimissimi biglietti a prezzo ridotto

Senza degustazione a bordo.

Lunigiana - Esauriti oggi i posti per il treno a vapore diretto al presepe vivente di Equi Terme. Quest'anno le prenotazioni sono arrivate anche dall'estero (Vienna in particolare) e da molte città italiane.

Il treno avrà pressappoco l'orario dello scorso anno e il menù di degustazione sarà come sempre con prodotti a Km zero di Lunigiana e Garfagnana.

Nella quota di partecipazione, che non è altro che un rimborso spese, è compreso anche l'ingresso al Presepe.

Sarà certamente una serata speciale per chi avrà la fortuna di parteciparvi.



L'appuntamento con il treno storico a vapore con degustazione a bordo e accesso riservato al percorso è previsto per il giorno 26 dicembre con partenza da Viareggio e fermate intermedie nelle stazioni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa Centro, Carrara Avenza, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Aulla Lunigiana.



"Siamo sold-out, c'è rammarico per tutti coloro -in tanti- che non hanno trovato posto sul treno. Sono rimasti alcuni posti senza degustazione con vettura dedicata a prezzo ridotto.

Un grazie sentito a tutti. Tuttavia invitiamo tutti ad assistere all'arrivo del treno ad Equi Terme accolto dai figuranti e dal Sindaco. Sarà anch'esso un grande spettacolo raro a vedersi", spiegano gli organizzatori. Il numero per i posti senza degustazione: Stefania 338-9849924.



Tutte le informazioni sul treno: https://presepeviventeequi.com/treno-a-vapore/