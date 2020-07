Tratta Albiano-Santo Stefano gratuita per lavoratori e residenti delle frazioni limitrofe

Lunigiana - "Ieri si è tenuto un importante incontro a Firenze promosso dal presidente della Regione Enrico Rossi (foto) e caldeggiato dal sindaco Valettini, alla presenza dei vertici dell’Anas, del vicepresidente della Provincia, dei vertici Salt, del vicesindaco di Aulla Cipriani, dell’assessore Moretti, del consigliere Chiodetti, del rappresentante del Comune di Santo Stefano, della sovrintendente ai Beni Culturali di Lucca, dell’Autorità di Bacino e del presidente del comitato SalviAmo Albiano per ascoltare la presentazione del progetto delle rampe redatto dal professor Pratelli, e discutere l’inizio effettivo dei lavori una volta che il presidente della Regione avrà avuto formalmente l’incarico di Commissario". Lo si legge in una comunicazione del Comune di Aulla. "Le rampe saranno regolate in entrata e in uscita da due caselli. La tratta Albiano-Santo Stefano sarà gratuita per i residenti delle frazioni limitrofe e i lavoratori", concludono dal Comune aullese.