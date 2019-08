Trasporto alunni disabili in Lunigiana, domane alla Società della salute

Lunigiana - La Società della Salute della Lunigiana intende assicurare il servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado della zona Lunigiana, che siano residenti nel territorio dei Comuni della zona medesima.

Poiché il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dalla SdS Lunigiana, questa ha emesso un avviso pubblico rivolto ad organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione finalizzata al trasporto scolastico di studenti con disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado della zona Lunigiana e ivi residenti.

La convenzione è concepita quale strumento idoneo a favorire il conseguimento di finalità sociali, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato sociale, e una volta stipulata avrà validità per 3 anni scolastici (2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022).

L'importo complessivo relativo al servizio di trasporto per il triennio è quantificato in 17mila e 280 euro ed è finanziato dalla Provincia di Massa Carrara.

Per partecipare alla procedura di selezione, le organizzazioni di volontariato dovranno presentare la propria domanda di partecipazione entro le ore 13 di martedì 20 agosto.

La domanda dovrà essere presentata in formato cartaceo, mediante consegna diretta presso l’ufficio protocollo della SdS Lunigiana, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nel rispetto del seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13.

Tutte le informazioni sul presente avviso sono reperibili sul sito web www.sdslunigiana.it, cliccando dalla home page su “Comunicazione”, poi su “Bandi e Avvisi”.