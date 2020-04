Tornano telefono e internet a Caprigliola dopo il crollo del ponte

Lunigiana - Quel territorio di giunzione tra Val di Magra e Val di Vara, sconvolto dal crollo del ponte di Albiano Magra, accenna la prima reazione dopo la sciagura. La strada statale 62 della Cisa è nuovamente aperta al traffico in senso unico alternato all’altezza del cantiere sulla "sponda toscana" del fiume. Salt ha accolto le richieste dell’amministrazione comunale aullese in favore dei propri cittadini e del resto della popolazione lunigianese: con effetto immediato e fino al 3 maggio sarà, infatti, rimborsato ai cittadini residenti nei Comuni della Lunigiana il pedaggio per gli spostamenti effettuati tra i caselli di Aulla e Santo Stefano di Magra lungo l’autostrada A15. Infine la linea voce e dati mancante nella frazione di Caprigliola è stata ripristinata nel più breve tempo possibile liberando dall’isolamento telefonico tutte le famiglie della frazione.