Torna il grande trekking dal mare al Sagro. Aperte le iscrizioni

Lunigiana - Pronti a bagnare nuovamente lo scarpone in riva al mare e salire fin sulla vetta? Domenica 27 Maggio 2018 torna il grande trekking dal mare al Sagro, un evento unico nel suo genere con i suoi 32 km e 2200 metri di dislivello positivo, un percorso straordinario che parte dal mare per terminare nel cuore delle Alpi Apuane. Un evento sportivo che valorizza le risorse turistiche, gastronomiche e naturalistiche del Comune di Carrara. La manifestazione è alla sua quinta edizione ed è andata sempre in crescendo, il successo ottenuto negli anni passati ha permesso quest’anno di aspirare anche ad un qualcosa di nuovo per rendere l'evento ancora più speciale ed entusiasmante. Dell'evento fanno parte una gara agonistica di Trail Running (corsa in montagna) in semi-autonomia e una camminata libera non competitiva (trekking e nordic walking) in autonomia.



Quando la fatica vale tutta. Organizzato senza scopo di lucro dai volontari dell’Asd Grande Trekking ACSI, con la collaborazione del Club Alpino Italiano sezione di Carrara, alcune associazioni locali e tanti volontari-amatori. Una manfiestazione che ha ricevuto il Patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Parco Regionale delle Alpi Apuane, Club Alpino Italiano sezione di Carrara, Trekking & Outdoor e importanti Partnership internazionali. Quest’anno la salita sarà ancora più impegnativa ed emozionante, con un nuovo percorso allungato di cinque chilometri, si partirà dalla spiaggia di Marina di Carrara, lasciandosi alle spalle il mare, per arrivare fin sulla vetta del monte Sagro (Alpi Apuane) a 1753 metri di altitudine e ammirare un panorama mozzafiato. Un’emozione unica, la possibilità di mettersi alla prova, sfidare sé stessi.



Come partecipare. Le iscrizioni proseguono fino alle 24 di giovedì 24 Maggio 2018. Chi prima si iscriverà meno pagherà: il costo della quota di iscrizione alla GT TRAIL Running (corsa agonistica) è di € 20 fino al 28/2/2018, di € 30 fino al 30/4/2018 e di € 35 fino al 24/5/2018. Per i SOCI C.A.I. (Club Alpino Italiano) € 20. Il costo per l’iscrizione alla GT WALK Trail (trekking) è di € 10 fino al 15/2/2018, di € 15 fino al 15/5/2018 e di € 20 fino al 24/5/2018. Per i SOCI C.A.I. (Club Alpino Italiano) € 10. Per avere diritto al prezzo agevolato mostrare la tessera C.A.I nei punti convenzionati al momento dell’iscrizione o al ritiro del pettorale. Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line e nei Punti Iscrizione preposti consultabili nel sito www.grandetrekking.com. La quota di iscrizione comprende servizi organizzativi e di assistenza, pettorale numerato, maglietta tecnica GT5, spilletta ricordo, omaggi nel pacco gara forniti da sponsor e/o aziende locali.



Le novità e i premi. Un'altra importante novità di quest’anno riguarda la gara competitiva Trail Running che sarà qualificante per la UMTB, Ultra Trail du Mont Blanc, la corsa internazionale sulla distanza in semi-autonomia che si svolge sui tre versanti del Monte Bianco. La gara trail running verrà cronometrata dalla Mysdam, non sono previsti premi in denaro. Saranno assegnati premi in natura, accessori tecnici, abbigliamento tecnico, coppe per i primi tre atleti uomini/donne. Sono inoltre previsti alcuni Premi speciali per il gruppo sportivo più numeroso per numero di iscritti alle gare competitive, un premio speciale finisher (ricordo per tutti i finisher della gara) e un Premio Memorial “Claudio Rossi” al primo assoluto.