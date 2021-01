Tamponi rapidi gratuiti per i cittadini del comune di Pontremoli

Lunigiana - I cittadini di Pontremoli potranno sottoporsi gratuitamente al tampone. Lo ha comunicato in queste ore l’amministrazione comunale, che ha reso nota la possibilità per tutta la popolazione residente ed in forma gratuita, di effettuare da mercoledì 6 gennaio 2021 un tampone rapido in modo da tracciare in maniera più capillare possibile la diffusione di Covid-19.



Ogni giorno, da mercoledì 6 gennaio 2021, dalle 8.30 alle 12.30, presso i locali dell’Ufficio del Turismo in piazza della Repubblica, e fino ad esaurimento scorte, tutti i residenti del Comune di Pontremoli potranno recarsi, esclusivamente su prenotazione da effettuarsi al numero 0187.4601235, davanti al Punto Info, preferibilmente in automobile, dove un medico specializzato provvederà ad effettuare il tampone, con referto in giornata.

La priorità verrà data a studenti, operatori scolastici e pendolari. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e i minori dovranno essere accompagnati da un genitore.

Le prenotazioni potranno effettuarsi dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 alla Segreteria del Sindaco, 0187.4601235.