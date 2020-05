Tamponi arrivati, nessun positivo alla Rsa Michelangelo

Lunigiana - Tutti col sorriso alla Rsa Michelangelo di Aulla. La struttura del Gruppo Villa ha infatti comunicato che a fine aprile sono arrivati i risultati dei tamponi tanto attesi e sono risultati tutti negativi, sia quelli degli ottanta ospiti che quelli degli operatori, circa sessanta. “A fronte dell’emergenza - spiegano dalla struttura - abbiamo adottato fin da subito tutte le misure necessarie verso tutte le persone che vivono quotidianamente in Rsa: ospiti, dipendenti, visitatori, inclusi fornitori, per non lasciare niente al caso. Non eravamo preparati a tutto questo, come nessuno in Italia ma, accompagnati dal nostro Gruppo, abbiamo agito con tempestività e solerzia e questo nostro pronto intervento, avvenuto spesso anche in maniera preventiva rispetto a quanto disposto dai Decreti, è ciò che probabilmente ci ha permesso di proteggere e tutelare i nostri Ospiti e dipendenti fin da subito, nel modo migliore possibile.

A oggi possiamo dire che, questa nostra linea, cautelativa e stringente fin da subito, è stata premiante. La situazione al momento è stabile e in struttura vige un clima molto sereno. Certo, l’attenzione deve rimanere alta ma pensare di essere riusciti a lasciare il Virus fuori dalla porta è un risultato che davvero ci riempie di gioia e ripaga di tutti gli sforzi. Adesso attendiamo solo di poterci tornare ad abbracciare tutti".



“Ora - concludono - è importante continuare su questa strada, ma per questo grande risultato è importante ringraziare tutti i nostri operatori e dipendenti che il loro prezioso lavoro hanno reso possibile tutto questo; i familiari, per la loro fiducia e collaborazione; gli ospiti, che ci hanno reso più leggeri questi giorni difficili con il loro sorriso; la Direzione di struttura che ha coordinato tutti gli aspetti operativi della struttura e la nostra azienda, il Gruppo La Villa - Residenze per anziani e categorie fragili, che ha saputo fin da subito intervenire con immediatezza ed efficacia per darci le giuste indicazioni da seguire".