Taglio del nastro per il percorso ciclo-turistico della Via Francigena

Lunigiana - Una mattinata di sole e di vento tra i capelli sulla Francigena per i sindaci della Lunigiana e per tutti coloro che hanno aderito all’inaugurazione della Via Francigena Ciclabile. Un evento importante che vuole valorizzare la possibilità di percorrere il cammino anche in bicicletta.



Da Aulla sono partiti il sindaco Roberto Valettini, il vicesindaco e assessore al Turismo Roberto Cipriani, la presidente del Consiglio e delegata all’Istruzione Silvia Amorfini, il delegato al Centro Storico Achille Fiorentini e la delegazione di Massa e Carrara che, a Terrarossa, si sono incontrati con tutti gli altri Comuni per il taglio del nastro.

In particolare l’itinerario percorre la sponda del fiume Magra che, partendo da Pontremoli, attraversa Mulazzo e a seguire Tresana, dando così l’opportunità a ciclisti e ciclo amatori di conoscere un’altra parte di Lunigiana, anche questa ricca di spunti naturalistici e culturali di grande spessore.

I fondi che la Regione Toscana ha erogato per l’intero progetto, affidati poi a Provincia e Comuni a seconda della lunghezza del tratto interessato, hanno riguardato l’apposizione di segnaletica e la messa in sicurezza del percorso ciclo turistico.



“Fondamentale l’aggregazione fra le amministrazioni di tutta la Provincia - ha commentato il sindaco Valettini - per creare un circolo virtuoso e rilanciare il nostro territorio. Questo di oggi ne è uno splendido esempio.”



“Da oggi la Francigena potrà essere percorribile anche in bicicletta - ha aggiunto l’assessore al Turismo Cipriani - ampliando l’offerta turistica. È una bellissima opportunità per i turisti ma anche per la nostra Lunigiana. Il futuro è anche in questo”.