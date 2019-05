Sul Monte Sella con l'associazione "Sentieri liguri apuani". Si parte domenica da Aulla

Lunigiana - L'associazione "Sentieri liguri apuani" organizza per domenica 12 maggio una escursione alla volta del Monte Sella.



Il monte Sella si contraddistingue per la presenza di due vette, entrambe di 1739 m. La vetta nord, più esposta (da cui si domina l’ Alto di Sella) e la vetta sud (da cui è possibile scorgere l intera cresta che corre fino al monte Macina). Chiamato in passato Schienale dell’ Asino, il Sella, è un affilata cresta che si sviluppa per oltre un chilometro e precipita nel versante massese e garfagnino con pendii ripidi ed aspri.



ITINERARIO



L’escursione ha inizio nella conca dell’Arnetola. Da qui ci incamminiamo sulla marmifera sino ad imboccare il sentiero n° 31/35 sino al tratto in cui i due sentieri si separano. Noi seguiamo il n° 31 che ripiega a sinistra, per il passo Sella. Dal passo, posto a 1500 m tra le valli di Arnetola e Arni, aggiriamo sulla destra un picco roccioso su traccia ripida e dirupata, fino all’ inizio del sentiero attrezzato Vecchiacchi, oramai dismesso. Superiamo un gradino roccioso e, con particolare attenzione, una lastra inclinata(1°) risalendo il vasto versante orientale sino a raggiungere la cresta.

Quest’ultima si sviluppa detritica e pianeggiante fino al piede dello sperone sommitale che si può aggirare sulla sinistra tramite una traccia esposta ed a sbalzo. Dopo una meritata pausa in vetta, scendiamo a lato mare sino a giungere ad un esposta e liscia “finestra” intagliata nella montagna. Qui entriamo letteralmente dentro al monte Sella e ci troviamo in ambiente di cava. Percorriamo delle scalette che ci conducono al piano inferiore ed usciamo dal ventre della montagna: in seguito percorriamo un tratto di marmifera, oltrepassando un cancello ricongiungendoci al passo Sella. Il resto dell’itinerario si svolge sul percorso dell’andata.



CARATTERISTICHE PERCORSO



Dislivello: + 844m

Tempo di percorrenza: 6/7h (escluse le soste)

Difficoltà: EE. L’ itinerario è adatto ad escursionisti esperti dal passo fermo e sicuro, sono presenti tratti ripidi ed esposti. É richiesto un buon allenamento fisico ed assenza di vertigini.



Equipaggiamento: Scarponi da trekking, zaino da 20/30 litri , borraccia(almeno da un litro e mezzo, non sono presenti fonti d’acqua lungo il percorso), abbigliamento da escursionismo (giacca a vento, pile, t shirt tecnica, etc: si raccomanda di vestirsi a strati), occhiali, cappellino e crema solare. Il pranzo è al sacco.



Referenti: Edoardo, Daniele, Cristiano.



Ritrovo: ore 7.00 ad Aulla al Penny Market.



Prenotazione: E’ possibile prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo prenotazioni@sentieriliguriapuani.it o telefonicamente chiamando i numeri +39 3332266277 / +39 3200953791, la prenotazione deve avvenire 48 ore prima della partenza.