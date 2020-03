Spesa e ricette mediche, Pontremoli attiva il servizio a casa

Lunigiana - Il Comune di Pontremoli informa che nella mattinata di oggi, domenica 8 marzo, si è tenuto, nei locali del Comune, un incontro fra l’amministrazione, il priore della Misericordia, il responsabile della Protezione Civile per definire la procedura da attivare per fornire un aiuto efficace e immediato alle tante persone anziane (over 65 con patologia e over 75 senza patologia), talvolta sole che, in base al decreto ministeriale, dovrebbero evitare di frequentare luoghi pubblici ma che potrebbero avere necessità di supporto per i rifornimenti alimentari piuttosto che per ricette mediche o per farmaci.



Da domani mattina sarà attivo il numero telefonico 3667752618, al quale sarà possibile telefonare per avere l’aiuto necessario. Il Comitato delle frazioni, già coinvolto nel percorso, sarà un ulteriore punto di contatto per la comunicazione delle esigenze, sempre con la preghiera che i cittadini del comune di Pontremoli stiano a casa il più possibile e rispettino le raccomandazioni fornite. In accordo con i medici di base della città di Pontremoli si comunica che è possibile telefonare per avere le ricette necessarie via mail.

Domani si terrà un ulteriore incontro al termine del quale verranno fornite tutte le indicazioni per l’attivazione del percorso di supporto.