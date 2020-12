Spesa a domicilio, a Pontremoli torna attivo il servizio telefonico

Lunigiana - Sarà nuovamente attivo da mercoledì 9 dicembre 2020 il numero 366.7752618 del Comune di Pontremoli, già messo in funzione durante la precedente emergenza epidemiologica dei mesi di marzo e aprile scorsi. Un numero che l’Amministrazione aveva messo a disposizione dell’intera popolazione per evitare alle fasce più deboli di uscire di casa per recarsi a fare approvvigionamento di generi alimentari o medicinali. A coadiuvare il Comune di Pontremoli nei mesi scorsi diverse realtà del territorio, che a turno si occupavano del reperimento di spesa e medicine e della consegna a domicilio dei beni alla persona che ne faceva richiesta.

E anche questa volta a garantire un servizio puntuale e attento ci saranno anche la Venerabile Misericordia di Pontremoli, la Protezione Civile, Caritas e Scout, Lions e Rotary Club.

Il numero sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 18.30. Le consegne avverranno due giorni a settimana, il mercoledì e il sabato, a domicilio per quello che riguarda i generi alimentari. La consegna dei medicinali , invece, è disponibile ogni giorno in base all’urgenza.

Un vero e proprio servizio che tiene conto del passaggio a “Zona Arancione” per la Regione Toscana, ma che vuole comunque garantire ai cittadini un sostegno ed un supporto in caso di necessità.