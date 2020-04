Lunigiana - Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, precisa che "a seguito di alcune problematiche dovute all’elevato numero dei tamponi da processare, per due giorni non è stato possibile comunicare i dati sugli esiti degli stessi eseguiti in Lunigiana. Il servizio sarà ripristinato già dalla serata di oggi, domenica 5 aprile, o al più tardi da lunedì 6 aprile”.