Sicuri sulla neve, incontri in Lunigiana

Lunigiana - La stazione di soccorso alpino di Carrara e Lunigiana organizzerà per la giornata “Sicuri con la Neve” del 21 gennaio 2018 quattro presidi/stand informativi in collaborazione con il C.A.I. di Carrara. I partecipanti riceveranno informazioni sul corretto utilizzo dei ramponi, della piccozza, delle ciaspole e le nozioni base della ricerca in valanga con apparecchio ARTVA (Apparecchio di ricerca in valanga).



Le località interessate saranno:

Foce di Pianza (Campocecina, MS)

Rifugio Carrara (Campocecina, MS)

Vallone dell’Inferno (Cerreto LAGHI, Fivizzano MS)

Capanna Garnerone (Vinca, Fivizzano MS)



In ogni presidio saranno presenti tecnici e operatori del Soccorso alpino, istruttori e accompagnatori C.A.I., che potranno dare tutte le informazioni tecniche epratiche per muoversi in relativa sicurezza in montagna durante la stagione invernale.