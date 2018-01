Sicuri sulla neve con le dritte del Soccorso Alpino e del CAI

Lunigiana - Come ogni anno, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico organizza per domenica 21 gennaio una giornata nazionale per sensibilizzare gli amanti della montagna ad un approccio in sicurezza. Quest'anno a causa della mancanza di neve nel nostro territorio la stazione della Spezia sarà presente, in collaborazione con il CAI della Spezia, con un presidio informativo in località Cerreto Laghi nel piazzale antistante la partenza degli impianti. I tecnici potranno dare tutte le informazioni sull’uso corretto dei ramponi, piccozza, ciaspole e le nozioni base sulla ricerca in valanga. In prossimità dello stand sarà allestito un campo per la ricerca di persone travolte da valanga, saranno spiegate le tecniche di ricerca e si potrà comprendere come usare correttamente artva sonda e pala. Il presidio sarà operativo dalle 10 alle 15.