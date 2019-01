Sicurezza idraulica, ad Aulla nuove pompe e novità sugli argini

Lunigiana - Importante sopralluogo svolto ieri pomeriggio dal sindaco Roberto Valettini, dall'assessore all'Urbanistica Marco Mariotti e dall'ingegnere della Regione Toscana Gennarino Costabile per la presa d'atto della fine dei lavori del secondo lotto tra il fiume Magra e il Taverone, e la ricognizione del terzo lotto che prevede la mitigazione dell'impatto ambientale dell'argine.

La Regione Toscana ha confermato, in via ufficiale, l'aggiudicazione provvisoria della gara a una delle ditte su 157 partecipanti, e l'impegno della consegna dei lavori entro i primi di febbraio.



Inoltre, la ditta che aveva vinto l'appalto per la realizzazione delle pompe a completamento del progetto di protezione dell'abitato in caso di eventi meteorologici calamitosi, ha consegnato ieri alla Regione Toscana i lavori terminati che, a sua volta, ha passato, tramite il Comune di Aulla, al Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest che da oggi supporterà l'Ente nella gestione e manutenzione delle stesse.