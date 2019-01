Servizio civile, cinque posti alla Casa della salute di Aulla

Lunigiana - Un’opportunità in più per i giovani.

Infatti, la Società della Salute della Lunigiana mette a disposizione 5 posti di servizio civile, riservati a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, da impiegare presso lo sportello ubicato alla Casa della Salute di Aulla.

Oltre a quello dell’età, gli altri requisiti richiesti sono l’essere regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati (per motivi di studio, lavoro, personali) e l’essere inoccupati, inattivi o disoccupati ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015.

Il servizio avrà una durata di 12 mesi e rientra nel progetto di rete regionale denominato “Botteghe della Salute”, gestito dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) della Toscana.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 1° febbraio alle ore 14 mediante procedura on line, secondo le istruzioni che si possono reperire sul sito di ANCI Toscana accedendo al link http://ancitoscana.it/servizio-civile/875-servizio-civile-regionale-botteghe.html.

Da sottolineare che il bando di partecipazione è disponibile nella sezione "Bandi e Avvisi" sulla homepage del sito web della SdS Lunigiana (www.sdslunigiana.it).

I giovani che risulteranno idonei a seguito delle selezioni svolte da ANCI Toscana, saranno impegnati nelle attività previste dal progetto per un totale di 25 ore a settimana, suddivise su 5 giorni, e riceveranno un compenso netto di 433,80 euro mensili.

Per informazioni sulle attività progettuali e le modalità di presentazione della domanda, è possibile contattare ANCI Toscana al numero telefonico 0550750660 dalle ore 9,30 alle ore 15 il mercoledì e il venerdì o dalle ore 9,30 alle ore 17,30 il lunedì, il martedì e il giovedì.

In alternativa si può inviare una mail al seguente indirizzo: segreteria.botteghedellasalute@ancitoscana.it.